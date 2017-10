et AFP

publié le 26/10/2017 à 10:44

Les équipes qui doivent aider Laurent Wauquiez à prendre la tête des Républicains (LR) s'étoffent. Le grand favori à la présidence LR a fait de Geoffroy Didier son directeur de campagne, a indiqué mercredi 25 octobre le président la région Auvergne-Rhône-Alpes. Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, et le sarkozyste Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, viennent également grossir les rangs en tant que portes-parole.



Geoffroy Didier, soutien d'Alain Juppé lors la primaire de la droite à la présidentielle, est vice-président de la région Île-de-France, en charge de l'attractivité, du logement et de la politique de la ville.

"Je veux d'abord faire monter une nouvelle génération, de nouveaux talents. La droite doit se renouveler et je suis déterminé à ce que la nouvelle génération occupe toute sa place", a affirmé Laurent Wauquiez. Et de poursuivre : "Nous avons fait aussi le choix de promouvoir des élus de terrain, car la refondation se fera en repartant du terrain".

Comme directeur de campagne de @laurentwauquiez pour @lesRepublicains, j'aurai à cœur d'inventer une droite forte, moderne et rassembleuse! — Geoffroy Didier (@GeoffroyDidier) 25 octobre 2017

Pour Geoffroy Didier, "c'est par sa diversité que la droite retrouvera sa force", et Laurent Wauquiez veut "faire des Républicains une large maison commune", assure-t-il.



L'élection pour la présidence de LR se déroulera les 10 et 17 décembre. La Haute Autorité doit publier jeudi 26 octobre la liste des candidats. Trois autres personnalités sont sur les rangs : Florence Portelli, Maël de Calan et Daniel Fasquelle.