Les Républicains se plaignent des pratiques du groupe REM à l'Assemblée

publié le 26/10/2017 à 07:32

L'heure et demie de retard du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, lundi 23 octobre en séance, a suscité nombre de commentaires. Figurez-vous que les exemples ne manquent pas dans le même genre.



Un député Les Républicains racontait mercredi 25 octobre que le jour de leur premier passage devant la commission des Finances pour la présentation du budget, les trois locataires de Bercy - Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et le secrétaire d'État Benjamin Griveaux - ont commencé par aller se restaurer dans une salle de l'Assemblée nationale, alors que les membres de la commission les attendaient. Ils ont pris finalement tellement de retard que le président de la commission, Éric Woerth, a fini par perdre patience et a dû venir les chercher.

Par ailleurs, Éric Woerth peste en privé sur l'autoritarisme de la nouvelle majorité au Palais Bourbon. "Il faut une autorisation pour prendre la parole, une autorisation pour déposer un amendement. Pasqua l'avait rêvé, Macron l'a fait !", balance l'ancien ministre.

Les dangers d'un "parlement Darty"

Le député Les Républicains, Aurélien Pradié, élu dans le Lot, a, lui, carrément écrit au président de l'Assemblée nationale en début de semaine pour se plaindre des pratiques du groupe majoritaire. Dans une lettre datée du 24 octobre, le néo-député s'étonne d'un article du règlement intérieur du groupe La République En Marche, qui précise que ses "députés (...) ne doivent signer aucun amendement ou proposition de loi ou de résolution issus d'un autre groupe parlementaire", sous peine de sanction.



Aurélien Pradié estime qu'il s'agit là d'une atteinte au droit constitutionnel des députés. Il parle même de "violation de la liberté de conscience" des parlementaires. "L'Assemblée nationale n'est pas la cour du Roi", dit-il, avant de mettre en garde contre les dangers d'un "parlement Darty" qui serait "chargé de faire le service après-vente du président de la République". Réponse mercredi soir en "off" du bureau du Président : il n'y a vraiment pas de sujet, les groupes sont libres de leur règlement intérieur, d'ailleurs le PS avait la même règle. C'était bien la peine d'être aussi grandiloquent !