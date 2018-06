publié le 22/06/2018 à 11:50

Depuis le début de mandat, le budget prévisionnel de l'Élysée a augmenté de 3%. Il est passé de 100 millions à 103 millions d'euros cette année. Ce sera même un petit peu plus car François Hollande, économe pendant quatre ans, s'est un peu lâché en toute fin de mandat, alors il faut compenser.



Pour l'essentiel, cette augmentation s'explique par la création d'une force de coordination de 50 personnes pour lutter contre le terrorisme qui dépend directement de l'Élysée. La sécurité du palais présidentiel et de ses occupants a également été renforcée, compte tenu du niveau de menace.

Pour ce qui est de la vaisselle, comme le service de porcelaine fine, ce n'est pas l'Élysée qui paie mais la manufacture régionale de Sèvres. C'est une tradition qui remonte à la monarchie. La facture estimée à 500.000 euros par Le Canard Enchaîné sortira bien de la poche du contribuable.

Une boutique de souvenirs à l'Élysée

On peut se demander où était l'urgence. Le dernier grand service a été commandé en l'an 2000, les précédents étaient renouvelés une à deux fois par siècle, pas plus. Cela dit le budget de l'Élysée est beaucoup plus transparent qu'autrefois, contrôlé par les députés, certifié par la Cour des Comptes. Une bonne pratique initiée par Nicolas Sarkozy et perpétuée par ses successeurs.



Et puis, Emmanuel Macron innove. Comme aux États-Unis, une boutique de souvenirs va être créée. Les achats d'objet à l'effigie du président permettront de financer la rénovation du patrimoine présidentiel, l'Élysée mais aussi les résidences de la Lanterne et de Brégançon.