publié le 13/06/2018 à 16:17

Le couple présidentiel a décidé de se doter d'un nouveau service de vaisselle, quelques mois après son arrivée à l'Élysée. Pour cela, les Macron ont passé commande auprès de la Manufacture nationale de Sèvres, située dans la ville éponyme des Hauts-de-Seine. Une prestigieuse institution en matière de porcelaine. Un concours a même été lancé au mois de décembre pour désigner l'artiste qui se chargera de la réalisation du service.



Le Journal du Dimanche avait eu la primeur de l'information citant un coût de 50.000 euros, obtenu directement auprès de l'Élysée. Selon la présidence, le prix doit être pris en charge par Sèvres et le ministère de la Culture. 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain au total, selon le communiqué de la manufacture cité par Le Canard Enchaîné, qui s'est intéressé à l'affaire.

Mais selon l'hebdomadaire, on est bien loin des chiffres avancés. Le coût des assiettes ne serait pas de 50.000 euros mais s'élèverait, selon les estimations du journal satirique, aux alentours de 500.000 euros, soit un montant dix fois supérieur. La facture est salée. Les 50.000 euros ne seraient affectés qu'à rémunérer les 30 artistes qui ont participé au concours pour réaliser le service. D'après les calculs du Canard, une assiette vaudrait ainsi entre 400 et 500 euros pièce selon le modèle.

Un coût imputé au budget de l'État

Le Canard Enchaîné note aussi que, si les texte officiels disposent que la manufacture de Sèvres attribue "gratuitement" ses productions pour "l’aménagement et l'office des résidences présidentielles", c'est in fine l'État qui passe à la caisse par le biais des subventions qu'il attribue à l'institution, qui représenteraient près de 60% de ses ressources.



Sur les réseaux sociaux, l'information provoque des remous. L'article du Canard Enchaîné est paru le même jour qu'une courte vidéo d'Emmanuel Macron, diffusée par sa conseillère presse Sibeth Ndiaye. Sur les images, on entend le président dire que l'actuelle politique sociale coûte "trop de pognon" (sic). Sur Twitter, certains internautes mettent en relation les deux informations, et les réactions sont peu amènes.

On met un pognon de dingue dans la vaisselle et les gens ne sont pas contents #aidesSociales pic.twitter.com/36RqaRIimK — jmc (@nabotine974) 13 juin 2018