publié le 13/06/2018 à 21:30

"On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas." Les propos d'Emmanuel Macron, captés dans une vidéo diffusée sur Twitter par sa directrice de la communication Sibeth Ndiaye, ont mis le feu aux poudres avant son discours à la Mutualité. Le Président y fait notamment "un constat qui est de dire : on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif".



Cette vidéo apparemment prise à la volée, dans les coulisses du pouvoir, est en réalité un coup de com' savamment orchestré. La scène se déroule lundi 11 juin, dans le Salon vert de l'Élysée. C'est là que se tiennent les réunions du Président avec ses proches conseillers. Celle de lundi porte sur son discours à la Mutualité, prononcé mercredi 13 juin.

Si c'est Sibeth Ndiaye qui a tweeté la vidéo, ce n'est pas elle qui l'a réalisée. Les images ont été tournées par un des cameramans de l'Élysée. Le son est médiocre car Emmanuel Macron n'est pas équipé d'un micro.

Le Président ? Toujours exigeant. Pas encore satisfait du discours qu’il prononcera demain au congrès de la Mutualité, il nous précise donc le brief ! Au boulot ! pic.twitter.com/2mjy1JmOVv — Sibeth Ndiaye (@SibNdiaye) 12 juin 2018

Un montage validé par le Macron

L'intérêt c'est de donner le sentiment aux Français d'assister à cette réunion, explique un proche. Dans l'esprit du Président, ce genre de vidéos courtes permet de mieux faire passer les messages qu'en répondant à des journalistes face caméra.



D'autant qu'on remarque quelques points de coupe : un montage a été réalisé par l'Élysée et validé par Emmanuel Macron. "C’était obligatoire, confie un conseiller. Sinon vous auriez eu des révélations sur le discours de Montpellier et sur d'autres discours à venir." La vidéo a été envoyée à toutes les rédactions tard mardi 12 juin, et le lendemain matin, tous les grands médias en ont parlé. Le coup de com' a donc parfaitement fonctionné.

La technique du parler cash

La séquence est tout de même surprenante, car Emmanuel Macron a toujours dit qu'il ne souhaitait pas livrer les secrets d'une prise de décision. On le voit aussi passer un savon à ses conseillers parce qu'il n'apprécie pas le discours qu'on lui a préparé. C'est la première fois que l'Élysée offre une vidéo des coulisses d'une réunion très politique.



Le but, c'est qu'il apparaisse comme le chef, puisqu'il est en train de recadrer ses troupes. C'est aussi la fameuse technique du parler cash. On se souvient de sa petite phrase à propos de "ceux qui foutent le bordel", ici il fait pareil avec le mot "pognon". "Ses propos cash ont toujours payé, se félicite un ministre. Ça lui réussi dans l'opinion."



Enfin, en moins de deux minutes avec cette vidéo, le Président a mis fin aux spéculations sur un rééquilibrage social de sa politique. Pour Emmanuel Macron, la politique sociale de l'État doit être plus efficace et moins coûteuse.