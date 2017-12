Comment Brigitte Macron travaille au quotidien

publié le 21/12/2017 à 08:04

L'éducation, le handicap et la maladie. Tels sont les thèmes qui mobilisent particulièrement l'action de Brigitte Macron depuis son arrivée à l'Élysée. Sollicitée par de nombreuses associations, elle effectue régulièrement des déplacements, loin des micros et des caméras.



Ce mercredi, elle a ainsi visité l'institut Women Safe, à Saint-Germain en Laye (Yvelines), un centre de prise en charge de femmes victimes de violences. Un peu plus tôt dans la semaine, elle s'était rendue à la maison des femmes de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

À la fin de l'été, l'Élysée a publié une charte pour définir son rôle. Ce texte prévoit notamment qu'elle maintienne un lien avec les acteurs de la société civile. Brigitte Macron ne dispose pour cela d'aucun moyen financier, ni rémunération, mais deux des conseillers présidentiels sont affectés à son cabinet. Elle tient ses réunions en marche, ce n'est pas une boutade. À la fin de chaque journée, Brigitte Macron et les deux conseillers qui travaillent avec elle sortent marcher une heure dans Paris tout en discutant des dossiers en cours.

Ne pas se couper du réel

C'est une façon pour elle de s'oxygéner mais surtout, assurent ses proches, une opportunité de rencontrer des passants qui viennent lui parler de leurs problèmes. Car elle redoute plus que tout de se couper du réel. Le courrier abondant qu'elle reçoit l'alerte aussi, par exemple, sur ces enfants handicapés qui ne peuvent pas jouer avec les autres dans les parcs publics, faute d'équipements adaptés, alors qu'une entreprise française en fabrique et en exporte.



Handicap, éducation, place des femmes... Sept mois après son arrivée à l'Elysée, Brigitte Macron cherche encore ses marques et ses causes, mais elle s'est fixé quelques règles, comme se rendre utile sur des sujets très concrets qui ne sont pas toujours sur les radars de l'action publique, sans gêner le gouvernement ou le président par ses interventions. Un équilibre délicat à trouver pour que sa popularité continue à servir celle de son mari.