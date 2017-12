publié le 21/12/2017 à 14:58

Emmanuel Macron fête ses 40 ans ce jeudi 21 décembre. L'occasion pour L'Opinion d'interroger une quarantaine de personnalités pour savoir ce qu'elles offriraient au président de la République. Détracteurs ou amis politiques, certains se sont pliés au jeu d'imaginer le cadeau parfait.



Ainsi Olivier Faure, chef de file des députés Nouvelle Gauche, confie : "Mon idée première était de vous offrir un bouquet de roses. Mais celles dont je dispose et dont je prends grand soin, si elles ont déjà des épines, sont encore à l'état de bouton. C'est pourquoi, en attendant votre prochain anniversaire, je vous offre une Belle nuit. Son éclosion est spectaculaire, en même temps que son parfum est prodigieusement envoûtant, mais sa floraison ne dure qu'une nuit...".

L'ancien conseiller en communication de François Hollande, Gaspard Gantzer, souhaite offrir à Emmanuel Macron un billet pour le PSG : "Je suis un supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain, je lui offrirais des places pour le match de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Même s'il préfère l'OM, il appréciera le spectacle".

Des piques et des livres

Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste estime que "quarante ans, ça se fête et toi (Emmanuel Macron ndlr) qui a, visiblement, un faible pour les châteaux (le chef de l'État a fêté son anniversaire en famille dans le domaine de Chambord ndlr), je t'offre un bon d'achat Relais & Châteaux : un coffret séjour au choix "Le temps d'un voyage" ou peut-être "Le temps suspend son vol" - ça s'impose".



Aussi interrogé par le quotidien, Daniel Cohn-Bendit lui offre le Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Pourquoi ce cadeau ? "Ce livre de Raoul Vaneigem est sorti en 1967 et il n'a que 40 ans ; alors je ne crois pas le Président l'ait lu. Je doute d'ailleurs qu'il ait lu de la philosophie situationniste à cette époque. Ce livre raconte comment vivre une société du loisir autrement que la société des loisirs de consommation. Si je veux le lui offrir, c'est pour qu'il sache ce que lisait une jeunesse avant lui. Car je pense que celle d'Emmanuel Macron a été différente, qu'il a une autre vision de la vie".



Jean-Pierre Raffarin mise sur Les grottes de Dunhuang de Fan Jinshi. "Dunhuang est une ville chinoise aux portes du désert, étape majeure, pendant deux mille ans, de la route de la soie. On a retrouvé là, dans des centaines de grottes, de merveilleuses peintures illustrant les rêves, les souffrances, les récits de ces marchands qui tels des pèlerins, confiaient à leurs diverses religions leurs espoirs mais aussi leurs craintes".