publié le 23/11/2017 à 11:06

Libérée, délivrée. C'est ainsi qu’apparaît ce matin celle qui est désormais non pas reine des neiges mais ambassadrice des pôles : Ségolène Royal. Paris Match l'a suivi dans sa nouvelle mission. On y voit l'ancienne ministre dans une chaude parka rouge, bonnet sur la tète, autour d'un feu dans un camp de base sans électricité, dans un traîneau tiré par les chiens de Taïmyr, une race en voie d'extinction. Une jolie carte postale en forme de mise en garde "Elle est toujours là", titre Paris Match.



En 2000, rappelle l'hebdomadaire, Lionel Jospin avait déjà cru la placardiser en lui réservant le ministère de la Famille, mais cette nomination lui avait servi de tremplin. Et bien 20 ans plus tard l'histoire se répète. "Royal ne lâche rien", écrit Eric Hacquemand. "Ma liberté retrouvée n'est pas un billet sans retour, je ne suis pas à la retraite", insiste-t-elle.

A la Une de Match cette semaine: notre reportage en Laponie avec @RoyalSegolene https://t.co/K9ZBkhlDnX pic.twitter.com/tGsJXmH3vn — Paris Match (@ParisMatch) 22 novembre 2017

Revenir au gouvernement ? "Je ne dis pas plus jamais !" Mais ça dépend où. Le ministère des Affaires étrangères l'attire toujours, quant à celui de la Transition écologique, elle surveille de près son successeur : Nicolas Hulot. "Ça ronronne, il faut du concret " soupire-t-elle avant d'ajouter : "Je n'ai pas sacrifié 5 ans de ma vie pour que tout soit détricoté".



Le message de Ségolène Royal est clair et tout cela agace l'actuel ministre. C'est ce qu'on apprend ce matin dans le Point. En privé, raconte l'hebdomadaire, Nicolas Hulot dit ne plus supporter les conseils qu'elle croit lui donner par médias interposés, les SMS aussi dont elle "inonde ses deux secrétaires d'État". "Ambassadrice chargée des pôles sud et nord n'est visiblement pas un job à plein temps, ironise Hulot, quand on voit le temps qu'elle consacre à s'occuper de politique".



Les carnets secrets de la droite

Le Point publie également cette semaine "les carnets secrets de la droite". Extraits du livre de Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon : Déflagration. Extraits aussi du livre de Gérald Darmanin : Chroniques de l'ancien monde. Coulisses de la campagne bien sûr mais aussi, écrit Saïd Mahrane, "la folle histoire de cinq années de désordre dans un parti qui prône l'ordre de paresse intellectuelle pour des élus qui portent haut la valeur travail, de désunion chez ceux qui défendent la nation et d'individualisme, quand les mêmes se targuent de défendre l’intérêt général".



Gérald Darmanin raconte ce rendez-vous à l’Élysée, où Emmanuel Macron lui propose de devenir ministre. "En sortant, je me souviens des vers de la chanson de Brel, La Bastille : "l'avenir dépend des révolutionnaires mais se moque bien des petits révoltés".



"Que faire ? se demande alors Gerald Darmanin. Rester un petit révolté ? "J'appelle un vieil ami de droite pour qui j'ai beaucoup de respect. J'attends qu'il me dispute. Il n'en est rien. À la fin de mon explication, au moment où je lui demande si je dois accepter, il me dit cette phrase : 'si tu refuses, tu ne m'appelles plus jamais'." On se demande qui peut bien être ce vieil ami de droite.

Un titre inédit de Charles Trenet

De la musique encore à la une de la Nouvelle République. Cette fois ce n'est ni la Reine des Neiges, ni Brel, mais Trenet. Les collégiens du chœur de la cathédrale de Tours ont enregistré un titre inédit avec le grand Charles. Un titre que le chanteur avait proposé aux Petits Chanteurs à la croix de bois, six ans avant sa mort. L'impresario de l'époque l'avait refusé, Trenet avait alors été très déçu. "C'était l'un de mes plus beaux projets". Dans une lettre, il leur avait écrit ceci : "les plus beaux projets ont toujours de bonnes raisons pour ne pas éclore".



Insistant encore, Charles Trenet avait adressé à l'impresario un enregistrement de sa voix, avec ses musiciens. La bande est restée dans un placard pendant des années, jusqu'à , jusqu'à ce qu'Alain Chachay, qui a créé la maîtrise de la cathédrale de Tours il y a trois ans la réclame. Après des mois et des mois de travail, le titre a finalement été enregistré l'an dernier et publié ces jours-ci sur les réseaux sociaux.



La marche des bons enfants, c'est le titre de cette chanson. "Du pur Trenet, suranné. De l'inédit vraiment étonnant", conclut celui qui est à l'origine du projet.

> INEDIT: Charles TRENET et les Petits Chanteurs du Val de France