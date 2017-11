publié le 08/11/2017 à 09:26

Ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% dès 2025 : selon Nicolas Hulot, l'objectif, fixé par la loi de transition énergétique votée sous l'ère Hollande, n'était "pas atteignable". Le ministre de la Transition écologique et solidaire propose de conserver cette ambition, mais de la "décaler dans le temps", a-t-il déclaré mercredi 8 novembre sur BFMTV. "Il va falloir probablement la reporter à 2030, ou au plus tard à 2035."



L'ancien présentateur d'Ushuaïa Nature a répliqué à ceux qui dénonçaient "une résignation" ou "un problème de volonté politique" : "Certains ont dit 'Hulot a reculé', pas du tout, on va avancer. On va travailler avec l'ensemble des acteurs, ce qui compte c'est (de faire preuve de) réalisme et de détermination (...) Mais si je ne me tenais pas à cet objectif, il ne serait jamais réalisé. Les esprits sont en train de bouger", assure le ministre. "Ce qui était impossible hier va le devenir".



Sur le nucléaire, Nicolas Hulot promet des réponses concrètes "dans un an". "Nous aurons une visibilité claire sur le nombre de réacteurs à fermer, probablement entre 17 et 25", estime-t-il, souhaitant faire de la fermeture de Fessenheim "un cas d'école pour les salariés et les territoires." Le ministre continue de poursuivre l'objectif visant à "sortir des énergies carbones" au profit des énergies renouvelables, et en appelle "au civisme et à la citoyenneté" des Français, les encourageant à "arrêter de s'opposer à l'installation des éoliennes".