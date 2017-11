Ségolène Royal "défend un bilan" avec la COP21

publié le 05/11/2017 à 21:02

Ségolène Royal était l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI, ce dimanche 5 novembre. L'ancienne ministre de l'Environnement de François Hollande occupe désormais le poste d'ambassadrice en charge de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique, toujours au contact des questions environnementales.



Des thématiques à l'honneur cette semaine, puisque lundi 6 novembre s'ouvre la COP23 à Bonn (Allemagne) et que la Commission européenne va se prononcer jeudi 9 novembre sur la prolongation ou non de l'autorisation du glyphosate, herbicide controversé. Ségolène Royal s'est exprimée sur ces sujets, affichant des désaccords avec l'exécutif actuel, mais portant malgré tout un regard bienveillant sur Emmanuel Macron et Nicolas Hulot, son successeur.

"Je pense qu'elle défend un bilan" avec la COP21, estime Olivier Bost du service politique de RTL. "Derrière les compliments, la leçon politique est assez sévère", poursuit le journaliste, appuyé par Alexis Brézet. "Dossier par dossier, là elle commence à critiquer", même si "l'approbation globale" reste, juge l'éditorialiste du Figaro. "Quand on voit qu'elle ménage Hulot et Macron, on se dit qu'elle ne ferme pas toutes les portes", estime quant à lui Christophe Jakubyszyn.