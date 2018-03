publié le 14/03/2018 à 10:23

Un an presque jour pour jour après l'avoir promis pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron confirme sa volonté d'introduire une dose de proportionnelle. Dans le cadre de la réforme constitutionnelle mise aux voix avant la fin 2018, l'exécutif aurait décidé, selon RMC, qu'une cinquantaine de députés soient élus à la proportionnelle en 2022. Ce qui représente entre 10% et 13% d'un hémicycle réduit à 400 députés, contre 577 aujourd'hui.



Contacté par nos confrères, un ministre estime qu'une "bonne dose de proportionnelle" équivaut à "une majorité stable et des minorités représentées".

Après avoir pactisé avec François Bayrou pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait exprimé le souhait de recourir à une dose de proportionnelle "pour refléter le pluralisme de notre vie politique".



Je suis favorable à la proportionnelle de manière dosée pour refléter le pluralisme de notre vie politique. #ProgrammeEM pic.twitter.com/pAW6h9Ww5P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2 mars 2017

La proportionnelle, un serpent de mer

L'instauration d'une dose de proportionnelle aux élections législatives est un serpent de mer. Promise par Nicolas Sarkozy et François Hollande, les deux derniers présidents s'étaient finalement fourvoyés.



François Mitterrand avait, quant à lui, choisi de mettre en place la proportionnelle intégrale en 1986. Résultat : la première cohabitation de l’histoire de la Ve République et 35 députés FN à l’Assemblée nationale. Le scrutin majoritaire sera réintroduit dans la foulée par le Premier ministre Jacques Chirac.