publié le 17/11/2017 à 18:27

"Moi, ancien ministre de Mitterrand, j’ai été traité comme un fraudeur, j’ai été humilié !" Comme le rapporte Le Point, Louis Mexandeau n'aurait pas apprécié le traitement qu'il aurait reçu dans le train qui le menait à Caen (Calvados). L'ex-ministre de François Mitterrand s'est trouvé obligé de régler une amende parce qu'il ne disposait pas de billet, persuadé qu'il n'avait pas à en acheter.



L'homme de 86 ans n'avait pas dû s'informer sur la fin d'un privilège dont il bénéficiait et qui a été aboli, en juillet dernier, par les questeurs de l’Assemblée nationale. Les ministres ne peuvent plus voyager avec la SNCF sans billets. Louis Mexandeau a donc appris cette nouvelle mesure en temps réel et s'est acquitté de la contravention malgré son indignation.

Louis Mexandeau est âgé de 86 ans. Il a été, tour à tour, ministre des Postes et des Télégraphes (PTT) et secrétaire d'État aux Anciens combattants sous la présidence de François Mitterand. Il a aussi été député du Calvados plusieurs fois entre 1973 et 2002.