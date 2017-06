publié le 13/06/2017 à 20:30

Après la déferlante de la République En Marche au premier tour des législatives, le débat sur le mode de scrutin resurgit. L'alliance LR-UDI-DVD devrait obtenir une centaine de sièges alors que la France insoumise et le Front national ne devraient avoir qu'un nombre de députés très limités par rapport aux scores réalisés à l'élection présidentielle. "Si le Front national se retrouve avec trois, quatre, ou cinq députés, et si les Insoumis ont besoin du Parti communiste pour former un groupe parlementaire évidemment ça ne fonctionne pas", souligne Alain Duhamel ne mettant en regard les près de 40% des suffrages récoltés par les deux formations au premier tour de la présidentielle.



"Le débat revient régulièrement après le premier tour des élections législatives, en particulier quand la situation est aussi caricaturale qu'aujourd’hui", poursuit l’éditorialiste, "si on a 10% ou 15% de proportionnelle, en réalité, on règle très largement le problème".

Alain Duhamel pointe cependant les risques d’un suffrage entièrement proportionnel. "Si on utilise la proportionnelle intégrale, comme l’avait fait François Mitterrand en 1986, on connaît très bien les conséquences : c’est l’émiettement parlementaire, c’est la multiplication des groupes, ce sont les compromis et les marchandages permanents, et c’est très vite l’instabilité et l’impuissance." "Un peu de proportionnelle améliore la démocratie, beaucoup de proportionnelle la paralyse", résume finalement l’éditorialiste.