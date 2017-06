Législatives 2017 : sans opposition, "la démocratie est en danger", selon Copé

publié le 15/06/2017 à 09:31

Les urnes ont parlé et le premier tour des élections législatives a confirmé la dynamique d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Le président de la République est en mesure de rassembler une très large majorité, pouvant dépasser le seuil des 400 députés. Invité de RTL jeudi 15 juin, Jean-François Copé reconnaît "l'élan de la présidentielle", dont le chef de l'État a bénéficié malgré l'éclatement des affaires Ferrand et Bayrou après la composition du gouvernement.



Le maire de Meaux appelle les électeurs à "faire très attention". "Il faut que le président ait une majorité sinon il n'y a pas de réformes, mais je veux mettre en garde ceux qui nous écoutent. S'il n'y a plus d'opposition, c'est la démocratie qui est en danger et c'est exactement ce qui est en train de se passer." L'ancien chef de file des députés de droite imagine le scénario catastrophe. "Si nous n'avons pas 60 députés, on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Je regarde les sondages et je me dis qu'il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de députés Les Républicains."



"Une noblesse d'empire"

Et Jean-François Copé d'attaquer : "Vous allez avoir ce qu'on voit aujourd'hui à travers les candidats La République En Marche qui ne veulent pas faire de débat parce qu'ils ont peur d'être pris dans l'incapacité de défendre leurs idées. Une espèce de noblesse d'empire. Sans avoir connu les combats, ces gens arrivent et donnent des leçons aux autres."