Loi de confiance : "Quand on regarde le contenu, on est déçus", peste Copé

et Elizabeth Martichoux

publié le 15/06/2017 à 08:20

François Bayrou a présenté le projet de loi de confiance mercredi 14 juin en Conseil des ministres. Invité de RTL jeudi 15 juin, Jean-François Copé trouve "l'affichage plutôt séduisant" avant de pointer "des choses un peu absurdes". "Quand on regarde le contenu, on est déçus quand même parce qu'on nous annonçait beaucoup de choses. C'est une manière de dire que beaucoup de choses ont déjà été faîtes avec la Haute autorité pour la transparence, qui dispose de la totalité des patrimoines des élus. Tout ça est déjà derrière nous."



Si l'ancien chef de file des députés de droite à l'Assemblée estime que la lutte contre les conflits d'intérêts est essentiel, il n'est pas convaincu par la proposition visant à interdire les emplois familiaux. "C'est plus finalement pour combattre une affaire Fillon qu'une affaire Bayrou. Le vrai sujet, ce n'est pas tant de faire travailler son conjoint, ce qui compte c'est l'emploi fictif, c'est de regarder la réalité du travail qui est fait.

"Ce qui est très désagréable dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, tout ça se fait dans une ambiance d'affaire Bayrou." Et de conclure : "On combat le cumul des mandats sauf que personne ne dit que le ministre de la Justice est en même temps patron de son propre parti."