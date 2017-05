"Vous êtes des laquais" : Marine Le Pen aurait insulté David Pujadas

publié le 16/05/2017 à 10:38

Les relations entre Marine Le Pen et France Télévisions ont été particulièrement tendues pendant la campagne présidentielle. La candidate du FN a notamment, à plusieurs reprises, mis en cause la neutralité des journalistes du service public. Lors de L'Entretien politique du 28 mars dernier sur France 2, Marine Le Pen avait d'ailleurs critiqué la diffusion de trois reportages "à charge" selon elle, donnant son explication de ce qu'elle considérait comme de l'acharnement : "Je sais que madame Ernotte, la patronne de France Télévisions, est une amie de monsieur Macron". Elle avait également évoqué des "méthodes de voyou" de la part de la chaîne.



Dans une bande dessinée intitulée Le journal du Off et citée par Pure Médias, deux journalistes, Frédéric Gershel et Renaud Saint-Cricq, racontent qu'après cette émission, Marine Le Pen s'en est pris violemment au journaliste de France 2. "Ce que vous avez fait, c'est lamentable, ce sont des méthodes staliniennes, vous m'avez piégée. Vous êtes indignes ! C'est une chaîne de sévice public, vous ne pensez qu'à lécher le cul du pouvoir, vous êtes des laquais", aurait-elle lancé à David Pujadas.

Entre les deux tours de scrutin, elle avait également fait part de son mécontentement face au même David Pujadas, dans le journal de 20 heures, remettant en cause l'objectivité des journalistes de la chaîne après la diffusion d'un reportage sur les votes de Marine Le Pen sur les textes relatifs à la cause des femmes au Parlement européen.