publié le 13/06/2017 à 08:07

Avec 11,02% des suffrages exprimés, La France insoumise est la première formation de gauche du premier tour des élections législatives. Elle devance très nettement le Parti socialiste, relégué à seulement 7,44%. De quoi satisfaire Jean-Luc Mélenchon qui, mardi 13 juin au micro de RTL, se félicite de voir que "le remplacement est en cours".



"Le PS est une structure disqualifiée par les électeurs, pas par moi. Je sais ce que j'en pense et je sais pourquoi je l'ai quitté en 2008. Mais il ne suffit pas qu'il soit disqualifié. Il faut le remplacer. Il faut qu'il y ait une force alternative qui soit là et capable de cristalliser", explique-t-il tout en prévenant qu'une transformation manquée peut mettre en péril la gauche. "Je connais des pays où il n'y a plus du tout d'alternative. C'est le cas en Italie où il y a une espèce de chose macroniste qui est au pouvoir", prévient-il.

S'il dit ne pas avoir "d'inimitié personnelle" avec les socialistes, Jean-Luc Mélenchon n'exprime ainsi pas d’états d’âme à imaginer une disparition du parti. "Je me pose la question de savoir comment les idées peuvent vivre. Ce qui compte dans l'idéal socialiste, c'est sa continuité et comment il peut traverser le temps et se renouveler en cours de route. C'est cet homme-là que je veux être", expose-t-il en citant Jaurès en exemple.



En outre, l'ancien candidat à la présidentielle a rappelé que La France Insoumise n'était pas disposée à soutenir des candidats socialistes au second tour, si ce n'est les quatre élus "qui ont voté pour la motion de censure". Ainsi, dans la 18e circonscription de Paris opposant Myriam El Khomri à Pierre-Yves Bournazel (LR), qui se revendiquent tous deux de la future majorité présidentielle, "il ne peut pas être question" de lancer un appel à voter pour l'ancienne ministre, prévient Jean-Luc Mélenchon. "Nous avons combattu El Khomri de toutes les façons possibles et elle a même proposé à la droite de faire un front uni contre nous. Je ne vais pas aller dire maintenant qu'il faut voter pour cette femme", conclut-il.

Les seuls députés #PS que nous pouvons soutenir sont ceux qui ont voté la censure de #Valls. Il y en a 4 au second tour. #RTLMatin #RTL — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 13 juin 2017

Retrouvez tous les candidats aux élections législatives dans notre moteur de résultats.