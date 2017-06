Jean-Luc Mélenchon est l'invité de RTL

publié le 12/06/2017 à 14:10

La France insoumise espérait reproduire sa bonne performance de la présidentielle, mais à l'issue du premier tour des législatives, force est de constater que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon n'y est pas parvenu. Avec 11,02% des voix recueillies le 11 juin, LFI est loin des 19,58% obtenus à la présidentielle et peut espérer envoyer entre 8 et 18 députés à l'Assemblée nationale.



Il y a un mois seulement, Jean-Luc Mélenchon ne faisait pas mystère de ses ambitions : "Nous sommes candidats partout avec un objectif, gouverner le pays, constituer une nouvelle majorité". Aujourd'hui, la situation semble plus délicate pour le mouvement qui n'a pas su mobiliser ses électeurs. "L'immensité de l'abstention montre qu'il n'y a pas dans ce pays de majorité pour détruire le Code du travail, cajoler les riches (...), toutes choses qui figurent dans le programme du président", a déclaré le leader de la France insoumise dimanche soir depuis Marseille.

En revanche, Jean-Luc Mélenchon peut toujours espérer faire son entrée à l'Assemblée nationale puisqu'il est arrivé en tête à Marseille avec 34,3%, où la figure locale Patrick Mennucci a été éliminée dès le premier tour. Le 18 juin prochain, il affrontera la candidate REM, Corinne Versini (22,66%) dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône.





