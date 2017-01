Le candidat à la présidentielle serait en contact avec l'ancien patron du FMI, selon les informations de "Paris Match".

Crédit : FRED TANNEAU / AFP Emmanuel Macron à Quimper, le 16 janvier 2017

par Marie-Pierre Haddad publié le 17/01/2017 à 18:44

Emmanuel Macron sème le trouble dans la campagne de la primaire de la gauche. Certains membres du Parti socialiste ne cacheraient même plus la tentation de rejoindre l'ancien ministre de l'Économie pour l'élection présidentielle. Selon Paris Match, le fondateur du mouvement politique "En Marche !" se rapprocherait dans le même temps de Dominique Strauss-Kahn. "Les deux hommes se voient régulièrement", affirme le magazine qui raconte que Ismaël Emelin, le conseiller d'Emmanuel Macron a mis en relation les deux hommes.



Emmanuel Macron est au centre de toutes les attentions. Selon un sondage Odoxa, le candidat à l'élection présidentielle est la personnalité politique préférée des Français. Il récolte 40%, devant Alain Juppé (34%) et François Fillon (32%). À noter aussi la percée de Jean-Luc Mélenchon, troisième ex aequo avec le candidat de la droite et du centre, tout comme Arnaud Montebourg (28%).