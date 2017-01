En pensant à Mélenchon et Macron, Marine Le Pen chante du Barbara

REPLAY - CONFIDENTIELS RTL - Pour la présidente du FN, les candidats à la présidentielle de la "France insoumise" et de "En Marche !" ne sont que des "suiveurs".

par Pauline De Saint-Rémy publié le 17/01/2017 à 10:21

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Marine Le Pen n'a pas peur de Jean-Luc Mélenchon, et encore moins d'Emmanuel Macron. Pour elle, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est ce qu’elle prétend en tout cas. Et quand on lui fait remarquer que les deux candidats à présidentielle seront à Lyon le premier week-end de février, le même où elle y fait sa rentrée, la président du Front national fredonne la chanson Mes hommes, de Barbara. Le message est clair. Pour elle, ce ne sont rien que des "suiveurs".



Quand on interroge Marine Le Pen en privé sur la percée dans les sondages d’Emmanuel Macron - puisqu'il la talonne désormais -, elle s’empresse de souligner que Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, peut prétendre se qualifier pour le second tour de l’élection présidentielle. Traduction : pour Marine Le Pen, Macron et Mélenchon c’est même combat. Et c'est un combat perdu d'avance, selon elle.



D'ailleurs elle dit d’Emmanuel Macron qu’il se "mélenchonise" en allant chasser sur ses terres à Hénin-Beaumont. Une allusion à l’échec électoral de Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont en 2012. Dans la bouche de Florian Philippot, Macron c’est carrément devenu "Macronchon.



Pour Marine le Pen, c'est simple. Avec ses maladresses sur l'illettrisme et sur l'alcoolisme, le leader de "En Marche !" pourra la suivre à la trace tant qu'il veut : il n'a aucune chance, selon elle, de séduire un électorat populaire. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira.