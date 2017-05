publié le 11/05/2017 à 17:54

C'était une liste très attendue. Moins d'une semaine après l'élection d'Emmanuel Macron, le secrétaire générale d'"En Marche !", Richard Ferrand, dévoilait la liste des candidats investis pour les législatives par le parti du président élu. Parmi les personnalités en lice pour briguer les postes de députés, dont la moitié sont des femmes, une place importante est faite à la société civile.



Ainsi dans la première circonscription du Var, on retrouve le nom de Mourad Boudjellal sous l'étiquette La République En marche.

Or le président du Racing Club de Toulon a immédiatement réagi, en démentant formellement être candidat à un poste de député. "En ma qualité de président de club sportif, je ne peux pas être candidat aux législatives", déclare-t-il dans les colonnes de Var Matin. Et d'ajouter : "Je suis sensible à la proposition du président, mais ce n'est pas mon ambition".