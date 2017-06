publié le 16/06/2017 à 08:07

Nathalie Kosciusko-Morizet a été victime d'une agression, jeudi 15 juin, en plein tractage dans sa circonscription du Ve arrondissement de Paris. La candidate Les Républicains a fait un malaise après avoir été prise à partie par un passant. L'ancienne ministre a reçu de nombreux messages de soutien, de droite comme de gauche. Ce type de violence est malheureusement assez fréquent. C'est assez courant de se retrouver face à des "abrutis". Pardon de le dire aussi trivialement, mais le comportement de cet homme face à NKM ne mérite pas mieux.



C'est fréquent et ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous lorsque Manuel Valls a été giflé en Bretagne en janvier dernier, ou quand Emmanuel Macron ou François Fillon ont été enfarinés, ou lorsqu'ils reçoivent des œufs au Salon de l'Agriculture ou ailleurs. Dans l'échelle de la violence, on va des insultes, aux réunions publiques perturbées, en passant par des propos sexistes, jusqu'aux gestes agressifs. En tout cas, tous racontent qu'ils ont été pris à partie au moins une fois dans leur vie politique, de manière brutale.

Moment de crispation

C'est encore plus frappant pendant une campagne. Il faut voir le degré de violence que recouvre une campagne électorale. Les hommes et les femmes politiques "sont à portée de baffes", comme le disait Jean-Pierre Raffarin. Dans une campagne, le politique n'est plus sur un piédestal, c'est comme s'il n'avait plus d'immunité. Il est sur son terrain politique, mais il est aussi sur le terrain des électeurs. Il est chez les gens, et certains se croient tout permis. Le "vu à la télé" renforce le sentiment d'éloignement des politiques. Ce qui fait que lorsqu'ils descendent dans la rue, lorsqu'ils sont à proximité, ils deviennent des cibles.

Une campagne électorale, c'est un moment de crispation. À chaque campagne électorale, il y a des risques de dérapage. Les politiques craignent ces moments-là, parce qu'il n'y a rien de rationnel. On n'est pas dans le débat politique. On n'est pas dans l'affrontement idéologique. On n'est pas dans un jeu intellectuel. Dans une campagne, on frôle parfois "la guerre civile politique", avec des Français à cran et des candidats sous pression.