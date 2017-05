publié le 30/05/2017 à 16:08

François Baroin n’a qu’un seul objectif en tête : remporter les élections législatives les 11 et 18 juin prochains avec son parti. C’est en tout cas ce qu’il martèle ce mardi 20 mai dans les colonnes du Figaro. "Je n'ai pas l'intention de concourir au congrès", glisse ainsi le chef de file des Républicains, auprès de nos confrères du Figaro. Deux ans après la refondation du parti par Nicolas Sarkozy, le 30 mai 2015, la famille politique de François Baroin semble aux bords de l’implosion.



Après la défaite de François Fillon lors d’une présidentielle présentée comme imperdable quelques mois auparavant, Les Républicains accuse encore le coup. La coalition LR-UDI n’est créditée que de 22% des voix selon un sondage Ipsos/Sopra Steria publié le 30 mai, loin derrière les 29,5% d'intentions de vote pour La République En Marche.

"Là, je fais le job, parce que ma famille politique en a besoin et parce que j'aime être sur le terrain, mener campagne", confie ainsi François Baroin. Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy pendant les primaires, l’ancien ministre de l’Économie souhaiterait peut-être prendre du retrait, pour ne s’abîmer dans le vaste chantier de reconstruction qui s’annonce dans son parti et ménager ses ambitions présidentielles, comme le soulignent nos confrères du Lab.

La campagne des législatives est déjà houleuse pour la droite, alors que plusieurs élus Républicains se sont présentés contre des candidats investis par le parti, comme dans la 2e circonscription de Paris. "Je mets toute mon énergie et toute ma patience à faire en sorte que l'édifice tienne debout. C'est le moins que l'on doive aux candidats pour les législatives. Et il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de patience", confesse d’ailleurs François Baroin dans Le Figaro.