publié le 30/05/2017 à 13:14

Alors que le premier tour des élections législatives a lieu dans moins de deux semaines, le 11 juin, Emmanuel Macron semble bien parti pour remporter la majorité à l'Assemblée nationale. L'alliance scellée entre La République En Marche et le MoDem est créditée de 29,5% d'intentions de vote au premier tour des législatives, selon un sondage* Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, publié mardi 30 mai. Elle arriverait légèrement en tête devant l'alliance LR-UDI (22%) et le Front national (18%).



La France insoumise récolterait 11,5% devant les candidats socialistes et radicaux (9%). EELV obtiendrait 3%, Debout la France 2,5% et le PCF 2%. Toutefois, ces résultats sont à prendre avec précautions puisque 34% des personnes interrogées disent pouvoir encore changer d'avis avant le jour du scrutin.

Macron bon président pour 58% des Français

Les sondés sont 45% à ne pas souhaiter une majorité à l'Assemblée pour le nouveau chef de l'État, contre 28% qui y sont favorables. Ils ne sont que 27% a confier qu'il est préférable qu'Emmanuel Macron et le gouvernement obtiennent une majorité et cela même s'ils ne les soutiennent pas. Enfin, les personnes interrogées sont 58% à se dire "satisfaits" de l'action d'Emmanuel Macron depuis son élection, et 65% de la façon dont il incarne la fonction présidentielle.

* Sondage Ipsos/Sopra Steria réalisé du 26 au 28 mai auprès de 2138 personnes inscrites sur les listes électorales (dont 1127 certaines d’aller voter et exprimant une intention de vote), constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Échantillon interrogé par Internet selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l'individu, région, catégorie d’agglomération). Pour chaque circonscription, la liste réelle des candidats en présence a été proposée.