Le rugby est en proie à une "crise de croissance", selon Mourad Boudjellal

Il est l'enfant terrible du rugby français. Mourad Boudjellal publie avec Arnaud Ramsay Un président devrait dire ça plus souvent (Robert Laffont), en référence au livre des journalistes du Monde sur François Hollande. Le président du club toulonnais revient sur son parcours, jalonné de succès, mais aussi d'échecs. "Ça va un petit peu mieux en ce moment", confie-t-il au micro de RTL. Et de poursuivre : "Mais les emmerdes, c'est quand on ne les voit pas qu'il faut s'en méfier (...) C'est le jour où l'on se dit que tout va bien".



Celui qui a fait gagner tant de trophées à son club, un temps relégué en deuxième division, se décrit comme le "grand escroc du rugby", un sport qu'il n'a jamais pratiqué, sauf une fois à l'école. "Pour vous faire une confidence, je connais pas toutes les règles", s'amuse-t-il. Ces lacunes n'empêchent pourtant pas Mourad Boudjellal de vibrer et d'entrer dans des colères noires sur les terrains.

Triple champion d'Europe, champion de France en 2014... Le quinquagénaire a fait du RC Toulon "Le" club emblématique français. Un pays dans lequel l'Ovalie ne se porte pas au mieux, engluée dans des affaires de drogue ou d'alcool, sans parler du projet de fusion avorté entre le Racing 92 et le Stade Français. "C'est une crise de croissance, car le rugby a beaucoup grandi ces dernières années", explique-t-il. Et de concéder : "Aujourd'hui, dans le football, on a des joueurs et des dirigeants qui sont plus attachés à certaines valeurs".