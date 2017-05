Législatives 2017 : François Bayrou a-t-il été trompé par le camp Macron?

publié le 12/05/2017 à 22:45

Le président du MoDem, François Bayrou, qui avait scellé une alliance avec Emmanuel Macron pendant la campagne a sévèrement éreintée le président élu après que le mouvement de ce dernier a révélé la liste partielle de ses candidats aux législatives. Parmi eux seuls 35 candidats MoDem y figurent sur 577 circonscriptions. Pour François c'est "une opération recyclage du Parti socialiste".



Pour Nicolas Domenach, "Emmanuel Macron a commis deux erreurs : la première est d'avoir claqué la porte à Manuel Valls, la deuxième erreur c'est ce qui s'est passé avec François Bayrou, alors que l'engagement avait été pris, on ne commence pas par un reniement de ces propres promesses". Quant au fait de savoir si La République En Marche peut l'emporter aux législatives, Guillaume Perrault quant à lui estime que "le cas de figure le plus possible est qu'Emmanuel Macron obtienne la majorité". Annie Lemoine estime elle, "qu'il y a un nouveau souffle et quelque chose qui essaye de l'emporter" en évoquant le mouvement de La République En Marche et que cela "n'a aucun sens de porter Emmanuel Macron au pouvoir et de ne pas lui donner les moyens de gouverner ensuite".



On refait le monde avec :

Annie Lemoine : journaliste

Nicolas Domenac'h : chroniqueur à RTL

Guillaume Perrault : grand reporter au Figaro