Le journal de 18 h : l'autonomie de la Catalogne suspendue par Madrid

publié le 21/10/2017 à 18:52

Cette fois, ça y est, le gouvernement espagnol a tranché. Il a mis à exécution la menace qu'il faisait planer depuis deux semaines en déclenchant le fameux article 155 de la constitution qui suspend l'autonomie de la Catalogne.



"Aucun gouvernement, d'aucun pays démocratique ne peut accepter qu'on ignore la loi", a expliqué le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Madrid reprend donc en main les principaux pouvoirs de la région. Il ne manque plus que le feu vert du Sénat qui devra intervenir dans les dix jours.

Jamais on n'était allé aussi loin dans la guerre entre le pouvoir central et les indépendantistes. En parallèle, Mariano Rajoy demande au Sénat de destituer les dirigeants catalans afin de provoquer de nouvelles élections régionales dans les six mois. Une décision qui était attendue depuis quelques jours, et qui pourrait susciter la réaction des indépendantistes, puisqu'une nouvelle manifestation a lieu ce samedi 21 octobre dans les rues de Barcelone. La réaction de Carles Puigdemont, président de la Catalogne, est également attendue, lui qui semblait pousser Madrid à faire le premier pas ces derniers jours.

À écouter également dans ce journal :

- Politique : Christine Boutin met un terme à sa carrière politique. Elle revient dans ce journal sur les récentes accusations de harcèlement sexuel qui secouent la société.



- Vacances : sur les routes, les départs en vacances de la Toussaint ont été relativement fluides, aujourd'hui. Pas de grosse perturbation à signaler.

Mobilisation : les motards ont de nouveeau manifesté. En cause, l'interdiction de rouler avec des deux-roues de plus de 15 ans.



- Sport : Lens tombe encore. En ligue 2, Reims est allé l'emporter à Bollaert. Une rencontre marquée par une banderole polémique des supporteurs lensois. Monaco l'a emporté face à Monaco à domicile.