Marine Le Pen et Florian Philippot, le 22 décembre 2014 au marché de Noël des Champs-Élysées

publié le 04/05/2017 à 15:20

La phrase peut prêter à sourire. Au sortir du débat de l'entre-deux-tours au cours duquel Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont violemment affrontés pendant près de deux heures et demi, Marine Le Pen a déclaré devant des journalistes qu'elle allait désormais "boire une coupe de champagne" avec ses militants, sous-entendant sa satisfaction après la rencontre avec son adversaire politique.



La sentence aurait pu n'être jamais relevée, si seulement la candidate frontiste n'avait pas raillé, à de multiples reprises durant la soirée, le dîner où le fondateur du mouvement "En Marche !" a réuni ses soutiens le soir du premier tour, à la Rotonde, célèbre brasserie du XIV arrondissement parisien que d'aucuns ont comparé au Fouquet's de Nicolas Sarkozy, lors de son élection en 2007 et qui a embarrassé les porte-paroles de l'ancien banquier.

Face à l'ancien ministre de l'Économie, Marine Le Pen s'est moquée de cette soirée du 27 avril, allant même jusqu'à le surnommer "le fêtard de la Rotonde", l'accusant d'être "tellement arrogant qu(il a) déjà fêté (sa) victoire à la Rotonde avant même la fin du second tour". Une saillie qui peut sembler cocasse, après que la fille de Jean-Marie Le Pen ait fait part de ses intentions de poursuivre la soirée avec une coupe de champagne parmi ses militants, après le débat de l'entre-deux-tours.