"Le Mondial peut avoir une influence politique", dit Alain Duhamel

publié le 21/06/2018 à 21:44

Tout est politique, même le foot et le Mondial peut avoir une influence politique : il ne permet pas de faire gagner les élections, mais il a une influence sur le climat de la société. Il y a vingt ans, quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y a eu une véritable liesse mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la flambée de patriotisme qui existe dans les grandes occasions sportives. Par exemple les Belges, qui passent leur temps à se diviser entre flamands et wallons mais là, pour l'occasion, il n'y a qu'une seule équipe.



Il y a aussi le côté rassemblement, à la fois entre toutes les classes sociales, les sexes et les différentes tranches d'âge. Les hommes politiques s'y intéressent d'ailleurs beaucoup. On sait que les maires des grandes villes sont les supporters numéros un de leur équipe et en joue et les hommes politiques se mettent en scène eux-mêmes.

Un mondial exerce aussi une influence à l'international. Le Pérou est un pays divisé, dévasté par la guerre civile, aujourd'hui on voit que c'était toute une nation qui s'était presque reconstituée autour de cela et ce n'est pas quelque chose de banal.