"Angela Merkel a besoin de l'Europe", estime Alain Duhamel

publié le 19/06/2018 à 19:35

On a l'impression d'assister au crépuscule politique d'Angela Merkel, qui n'a jamais été aussi faible en douze ans. On n'avait jamais vu l'extrême-droite arriver à 12,5% et les sondages lui donnent plus de 16%. À cela s'ajoute une rébellion de l'aile bavaroise de son parti : le ministre de l'Intérieur, qui est le président de cette aile bavaroise, tente un véritable putsch en la menaçant d'appliquer sa propre politique rigoureuse d'immigration. Jusqu'à présent l'Europe avait besoin d'Angela Merkel maintenant c'est Angela Merkel qui a besoin de l'Europe.



Malgré l'affaiblissement d'Angela Merkel, la France et l'Allemagne feront des propositions communes lors du conseil européen mais il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles n'ont. Il y aura des choses intéressantes sur le volet économie et sur le volet défense. En ce qui concerne l'immigration, l'Allemagne et la France veulent faire des propositions à leur partenaires, mais elles ont assez peu de chance d'être entendues.

On sait qu'il y a dans toute l'Europe un mouvement anti-immigration populiste, qui fait pression sur le gouvernement. Il faudrait convaincre nos autres partenaires qui sont sur des positions pratiques, très opposées les unes aux autres. S'il y a un accord la semaine prochaine c'est qu'il y a des miracles en Europe.