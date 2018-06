Gel de l'APL : un choix "socialement cruel" pour Alain Duhamel

publié le 20/06/2018 à 19:55

Qu'il n'y ait pas de revalorisation de l'APL comme d'habitude au 1er octobre est à la fois une faute et une récidive. Récidive car tout le monde se souvient de la baisse de 5 euros de l'APL et le bruit que ça avait fait, les controverses et les polémiques. Tout le monde avait considéré que s'en prendre symboliquement à ceux qui sont les plus modestes pour une stabilité économique était désastreux.



Édouard Philippe avait fini par dire que tout cela n'était pas intelligent et pourtant le gouvernement recommence. Le ministre concerné peut dire que c'était dans le budget, que ce n'est pas une diminution mais une non augmentation de l'APL, c'est vrai, mais s'il n'y a pas en même temps un gel absolu des loyers est des charges, cela signifie une baisse du pouvoir d'achat. C'est socialement cruel, économiquement inefficace, politiquement destructeur.

On parle d'hyper libéralisme à la française pour la politique sociale du gouvernement. C'est ridicule parce qu'avec le Danemark, la France est le pays au monde qui consacre la plus grande partie de ses ressources aux dépenses sociales. Elle est dans le peloton de tête des pays les plus généreux. Il est vrai qu'il y a un décalage visible entre le rythme des réformes économiques qui va bon train et le rythme des réformes sociales qui est plus lent. Le choix du gouvernement est de mettre l'accent sur la formation professionnelle ce qui, par nature, prend des années et donne le sentiment que le pouvoir est nu.