Climat : "Les choses ne sont jamais définitives" juge Hulot à propos des États-Unis

publié le 10/07/2017 à 09:53

Emmanuel Macron parviendra-t-il à ramener les États-Unis dans le giron de l'accord de Paris signé au terme de la COP 21, le 12 décembre 2015 ? Rien n'est garanti. Néanmoins, en marge du G20 organisé à Hambourg, vendredi et samedi 7 et 8 juillet, le président de la République a annoncé l'organisation d'un nouveau sommet sur le climat, qui se tiendra le 12 décembre 2017 en France, symboliquement deux ans exactement après la conclusion de l'accord de Paris. Un accord dont Donald Trump a décidé de se délier au printemps 2017, quelques mois après son entrée à la Maison Blanche.



Invité de RTL ce lundi 10 juillet, Nicolas Hulot n'est pas catégorique sur la présence de la délégation américaine à cet événement. "On le verra (...). On va lancer un certain nombre d'invitations" a éludé le ministre de la Transition écologique et solidaire. "Les choses ne sont jamais définitives, il ne faut pas sous-estimer le mouvement de fond aux États-Unis", met en garde le ministre.

Nicolas Hulot choisit néanmoins de placer sa confiance en Emmanuel Macron pour tenter de faire changer d'avis Donald Trump. "Essayons plutôt de tendre la main et de continuer le dialogue avec ceux avec qui on a quelques divergences. C'est peut-être beaucoup plus habile qu'une réaction-réflexe".