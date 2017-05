publié le 04/05/2017 à 08:31

Un pugilat, c'est le mot qui résume le débat d'hier soir, 3 mai, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats à la présidentielle se sont durement affrontés. Marine Le Pen a d'emblée attaqué Emmanuel Macron, "les Français ont aussi pu voir le vrai Macron. La bienveillance a fait place à la médisance, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings, l'enfant chéri du système".



Le candidat d'"En marche !" a vertement répliqué : "Vous avez démontré que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration". Autre symbole de l'âpreté des attaques entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, cet échange sur le terrorisme et l'islamisme : "Non seulement, vous n'avez pas de projet, mais vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste", a attaqué la candidate du FN.

"Depuis novembre 2015, Schengen le permet. Nous avons rétabli les contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes, qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc, ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin ", lui a répondu Emmanuel Macron.

À écouter également dans ce journal

- Lors du débat, Marine Le Pen consultait très régulièrement ses dossiers, dont les feuilles se sont mélangées, notamment sur le cas SFR. Elle a accusé le leader d'"En Marche!" d'avoir favorisé la vente de SFR à l'un de ses soutiens, Patrick Drahi. C'est faux : Emmanuel Macron n'était pas ministre, il est alors à l'Élysée comme secrétaire d'État adjoint. Arnaud Montebourg occupait le poste.



- Une première rencontre a eu lieu entre Donald Trump et Mahmoud Abbas, hier, mercredi 3 mai à la Maison-Blanche. Face à son homologue palestinien, le président américain a proposé d'être un facilitateur du processus de paix. "Nous voulons créer la paix entre Israël et les Palestiniens, nous y arriverons", a assuré Donald Trump.



- De nouveaux heurts ont éclaté au Venezuela, à Caracas. Un manifestant a été tué. Ce drame est intervenu alors que l'opposition organisait une manifestation, rassemblant plusieurs milliers de personnes, contre le projet de réforme constitutionnelle voulu par le président Nicolas Maduro et perçu, par ses opposants, comme une manœuvre pour repousser les élections et se maintenir au pouvoir.



- C'est une soirée à oublier pour le foot français sur la scène européenne. Monaco a quelque peu hypothéqué ses chances de finale en Ligue des champions. Le club s'est incliné 2-0 face à la Juventus de Turin. Il faudrait un miracle au match retour mardi prochain



- En Ligue Europa, Lyon a été lessivée à l'Ajax. Battu 4-1 par une équipe jeune et talentueuse, l'OL devra réaliser une folle "remontada" dans huit jours, jeudi 11 mai, au Parc OL."Ce serait une faute professionnelle de ne pas y croire", a estimé le président de l'OL, Jean-Michel Aulas.