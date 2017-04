publié le 26/04/2017 à 08:30

J- 11 avant le deuxième tour de l'élection présidentielle et les deux finalistes espèrent convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu 19,6% des voix. Et le candidat d'"En Marche !" "regrette" l'absence de consigne de vote du candidat de la France insoumise. Il affirme n'avoir "pas de message à lui adresser" mais il rappelle que celui-ci "n'avait pas hésité il y a quinze ans à appeler à faire rempart au FN" et à appeler à voter Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Il estime ainsi que ces électeurs de la France insoumise "valent beaucoup mieux que cela".



Mardi soir, sur TF1, Marine Le Pen a aussi voulu séduire les électeurs de la France Insoumise, en les appelant à la soutenir. "Est-ce que sérieusement vous allez voter pour Monsieur Macron ? Voter pour quelqu'un qui va faire une loi El Khomri multipliée par 1.000, dont l'objectif principal est l'ubérisation de la société", a-t-elle égrainé. Un peu plus tard dans l'émission, Marine Le Pen n'a pas perdu une occasion pour attaquer le candidat d'"En Marche" : "Je vois mal des gens qui ont voté la France insoumise aller voter pour la France soumise, car c'est le projet d'Emmanuel Macron", a lancé la candidate en s'adressant aux électeurs du candidat malheureux.

À écouter également dans ce journal :

- Divisions chez les Républicains À droite, la fracture est ouverte entre ceux qui soutiennent et ceux qui refusent de choisir entre les deux candidats. Alain Juppé, qui avait réuni ses proches, mardi soir, à Paris, a critiqué ces finasseries. Il faut "tout faire pour éviter le malheur que constituerait pour la France l'arrivée du Front national au pouvoir. Il ne faut pas finasser quand on veut vaincre quelqu'un, il faut voter pour son adversaire. Je voterai Macron".

- Et à gauche aussi Au Parti socialiste, les tensions sont vives après la cinquième place décrochée par Benoît Hamon dimanche et les doutes sur la stratégie à suivre avant les législatives. Manuel Valls, qui est partisan d'un rapprochement avec "En Marche !" dans le cadre d'une future majorité, a prévenu mardi soir devant ses proches que "personne ne pouvait nous exclure du PS à cause du soutien à Macron".



- Foot Angers est en finale de la Coupe de France. Le club a battu Guingamp 2-0 hier soir dans son stade. Il retrouvera soit le PSG soit Monaco. La dernière fois qu'Angers était en finale de la Coupe de France, c'était il y a 60 ans. "Il y avait tellement d'espoir dans cette journée que j'avais la trouille. On a attendu la Ligue 1 pendant 20 ans, on a attendu une finale 60 ans. Là, c'est fait, le job n'est pas fini", a expliqué, ému, Saïd Chabane, le président du SCO d'Angers.



- Une cagnotte pour sauver la filière canards Depuis le début de l'épidémie de grippe aviaire, près de 150 000 cannes reproductrices ont été euthanasiées. Et la pénurie de canetons risque de fragiliser la reprise de la production. Les éleveurs ont lancé une opération, PalmipAide. "Vous pouvez nommer les canards. En échange de votre contribution, on vous envoie un remerciement de l'éleveur et des photos du ou des canards parrainés", indique Clément Campos, ingénieur agronome, à l'origine de l'opération.