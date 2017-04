publié le 26/04/2017 à 08:02

Marine Le Pen s'est posée comme la candidate du peuple face à un Emmanuel Macron présenté comme le champion de l'oligarchie et de l'élite dans cette campagne présidentielle. Pour Benjamin Griveaux, soutien du candidat d'"En Marche !", la famille Le Pen symbolise "l'héritage en politique". "Vous avez un Le Pen candidat depuis 30 ans à l'élection présidentielle et pour les 25 prochaines années. Vous avez le père, la fille puis probablement la nièce. elle est l'incarnation de l'héritage en politique. Et il n'y a pas qu'elles. Vous prenez les cadres du Front national. Aucun n'a jamais travaillé".



Et Benjamin Griveaux d'énumérer : "Marine Le Pen a été vaguement avocate deux ans, Marion Maréchal-Le Pen n'a jamais travaillé, Nicolas Bay n'a jamais travaillé, Florian Philippot n'a jamais travaillé, David Rachline n'a jamais travaillé... Ce sont des gens qui prétendent parler au nom du peuple, parler du travail, ils se présentent comme les tenants de l'emploi... Ils n'ont jamais passé un entretien d'embauche de leur vie", a-t-il conclu au micro de RTL.