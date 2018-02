Pourquoi NKM n'a pas été sauvée par Macron après les dernières législatives

publié le 09/02/2018 à 07:14

On l'a appris cette semaine. Nathalie Kosciusko-Morizet, 44 ans, a renoncé - au moins pour quelques temps - à la politique. Elle a décroché un joli poste dans le conseil à New-York.



L'information a fait resurgir quelques articles de presse sur le parcours de l'ancienne ministre de l'Écologie de Nicolas Sarkozy. Et notamment sur sa sortie brutale du jeu politique au mois de juin dernier, balayée par un candidat de La République En Marche lors des élections législatives, à Paris.

La rumeur disait à l'époque que dans les jours précédant sa défaite, "NKM" faisait des pieds et des mains pour sauver sa peau et entrer au gouvernement. En vain. Confidence à ce sujet d'un ministre proche d'Emmanuel Macron, dans un haussement d'épaules : "Que croyez-vous ? Elle voulait être premier ministre ou rien".

On disait pourtant à l'époque que Nathalie Kosciusko-Morizet bénéficiait du soutien tacite d'Édouard Philippe pour entrer au gouvernement. Mais peut-être ne savait-il pas tout de ses réclamations.



Toujours conseillère de Paris - elle siège désormais parmi les élus "Constructifs" et non plus Les Républicains -, elle devrait démissionner de ce dernier mandat électif "cet été", a fait savoir son entourage.