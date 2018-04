Le journal de 7h30 : Emmanuel Macron donnera une interview à Fox News

publié le 19/04/2018 à 08:35

Emmanuel Macron s'envolera lundi 23 avril aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours, et donnera avant une interview au média conservateur Fox News. L'entretien doit être enregistré jeudi 20 avril à l'Élysée, pour être diffusé dimanche lors de la grande émission politique dominicale de la chaîne info américaine.



Le journaliste chargé de l'interview, Chris Wallace, ne sera pas dans la veine des présentateurs de talk show de la chaîne, qui versent dans la provocation et le divertissement, voire la propagande. Chris Wallace est un journaliste respecté, il avait même été désigné pour mener le dernier débat de la présidentielle US entre Donald Trump et Hilary Clinton. Emmanuel Macron n'a pas choisi Fox News par hasard, c'est la chaîne devant laquelle Donald Trump passe plusieurs heures par jour.

Les programmes de la chaîne nourrissent les tweets et certaines réflexions politiques du président américain. Ainsi, le chef de l'État français souhaite défendre son point de vue sur des sujets qui l'opposent à Donald Trump : l'accord sur le nucléaire iranien, les menaces protectionnistes et le climat.

