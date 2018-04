Le journal de 6h30 : la convergence des luttes aura-t-elle lieu ?

publié le 19/04/2018 à 08:14

Et si ce jeudi 19 avril marquait un tournant dans la gronde sociale portée par les cheminots de la SNCF ? En tout c'est ce que souhaite la CGT, qui espère mobiliser au-delà du rail et créer la convergence des luttes. Le syndicat appelle au rassemblement et au débrayage, notamment à la RATP mais sans grande conséquence sur le trafic.



Les hôpitaux eux-aussi pourraient être touchés par la mobilisation de même qu'EDF, avec CGT Énergie qui prévoit des coupures ciblées. Mercredi, Emmanuel Macron a été suivi par un groupe de cheminots en colère lors d'une visite à Saint-Dié (Vosges), provoquant l'agacement du chef de l'État qui a demandé au service de sécurité de les tenir éloignés.

"Il y a des gens ici, ils ne sont même pas cheminots, il veulent le désordre et la violence", a-t-il pointé. Mais les habitants eux-aussi semblaient nourrir un certain courroux envers le président de la République, entre la hausse de la CSG pour les retraités, la réforme des universités ou encore la limitation des routes à 80 km/h. malgré tout, l'entourage d'Emmanuel Macron ne croit pas en la convergence des luttes.

À écouter également dans ce journal

Grève - Deuxième jour de la quatrième vague de la grève perlée à la SNCF. 1 TGV sur 3 et 2 TER sur 5 sont assurés en moyenne.



Notre-Dame-des-Landes - La présence de Nicolas Hulot lors des discussions entre les Zadistes et la préfète n'a rien changé, chacun campe sur ses positions.



Facs bloquées - Quatre établissements restent bloqués, dont certains qui ont subi des dégradations importantes.



Santé - Quatre départements vont tester le remboursement des consultations chez le psychologue, à condition qu'elles soient prescrites par un médecin. ce sera en Haute-Garonne, dans le Morbihan, les Landes et les Bouches-du-Rhône.



People - Les admirateurs de la famille royale britannique campent déjà devant la maternité londonienne qui devrait voir la naissance du troisième enfant du prince William et sa femme Kate. Le terme est prévu pour le 23 avril.

La rédaction vous recommande