publié le 06/05/2018 à 07:58

La France insoumise, à l'origine du rassemblement "La fête à Macron", samedi 5 mai dans les rues de Paris, a estimé que le succès de ce rendez-vous méritait une suite, et en l'occurrence un rassemblement unitaire le 26 mai prochain. Associations, syndicats et partis politiques sont invités à se rassembler pour former une contestation forte contre Emmanuel Macron.



"Dans les jours qui viennent, chaque organisation dans sa pleine indépendance, va prendre sa décision de participer ou non à ce nouveau rendez-vous", a lancé Jean-Luc Mélenchon. "Quant à nous, les Insoumis, nous appelons dors et déjà. Le 26 mai mes amis, sera le premier jour de la grande marée populaire à laquelle nous appelons", a-t-il clamé.

Et le candidat à la dernière présidentielle de lancer : "Allez ! Marchez votre chemin la tête haute, par millions, soyez la marée humaine qui change l'histoire".

