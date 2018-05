Le journal de 18h - "Fête à Macron" : une manifestation suivie dans le calme

publié le 05/05/2018 à 18:53

Ce n'est pas encore la convergence des luttes mais les manifestants étaient au rendez-vous ce samedi 5 mai à la "fête à Macron" à Paris et en province. Selon un comptage indépendant du cabinet "Occurence" pour RTL et plusieurs autres médias, 38.900 manifestants ont défilé entre la place de l'Opéra et la Bastille. La France Insoumise en comptabilise, elle, 160.000.



Encadrée par 2.000 policiers et gendarmes, la manifestation "pot au feu" s'est déroulée dans une ambiance largement festive bien que quelques incidents aient été recensés. Un camion-régie de Franceinfo a été attaqué par un fumigène en marge de la manifestation. Aucun journaliste ni technicien n'a été blessé.

À l'appel du député insoumis François Ruffin, "la fête à Macron" voulait " adresser un message clair à Macron et aux milieux économiques qui l'entourent : celui de la détermination et de la volonté de ne rien céder", a expliqué Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise a chanté une reprise personnalisée de la chanson Les copains d'abord pour se moquer du chef de l'État et "des nantis".



À écouter également dans ce journal :

Grève Air France - Le patron d'Air France, Jean-Marc Janaillac, a démissionné de son poste vendredi 4 mai après le résultat d'une consultation des salariés. Une majorité des votant (55%) s'est prononcée contre le plan salarial de la direction.



Nouvelle-Calédonie - Emmanuel Macron s'est rendu vendredi 4 mai sur l'île d'Ouvéa, où 19 militants kanak ont été tués en 1988. Il s'agit du premier président français à se rendre sur les lieux.



Affaire Angélique - Plusieurs centaines de personnes se sont rendues ce samedi 5 mai aux obsèques d'Angélique, une adolescente violée et tuée le 25 avril par un ancien voisin, à Wambrechies (Nord).



États-Unis - La classe politique française s'est indignée après les propos de Donald Trump, qui a défendu vendredi 4 mai le droit de porter des armes en prenant pour exemple les attentats du 13 novembre à Paris.



Russie - Le principal opposant de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, a été arrêté ce samedi 5 mai aux côtés d'un millier de ses partisans. Ces arrestations font suite à des manifestations anti-gouvernementales organisées à travers tout le pays.



Football - Ce samedi 5 mai est un jour de commémoration à Furiani, en Corse. Il y a 26 ans, l'effondrement d'une tribune provoquait le décès de 18 personnes, avec plus de 2.300 blessés.