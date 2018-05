et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/05/2018 à 08:37

C'est une journée douloureuse qui s'annonce à Wambrechies, dans le Nord. À partir de 9h30 ce samedi 5 avril, seront célébrées les funérailles d'Angélique, une adolescente de 13 ans violée puis tuée par un ancien voisin de la famille. Des centaines de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à la jeune fille. Mardi dernier déjà, 3.300 personnes avaient défilé pour une marche blanche en son honneur.



Au vu de l'affluence attendue, la cérémonie sera retransmise à l'extérieur, dans l'église de Wambrechies, d'où était partie la marche blanche. Des bénévoles ont installé des fleurs et toujours ce même portrait d'Angélique souriante. "Les gens arrivent avec des fleurs pour garnir l'église, on est tous solidaires avec la famille", témoigne l'un d'eux.

En mairie, et pour soutenir la famille d'Angélique, des dons ou messages de soutiens affluent de partout, affirme le premier adjoint de Wambrechies : "Il y a des enveloppes des Alpes-Maritimes, des gens de Nice qui nous envoient des mots de réconfort avec un chèque. Tout le monde fait corps et se serre les coudes. On va essayer de rester dignes dans l'hommage à cette petite qui n'avait rien demandé à personne", confie Michel Sas.

Devant l'immeuble où a grandi l'adolescente, les proches restent soudés autour des parents et de la grande sœur de l'adolescente. "Tout ce qu'on fait ne pourra jamais remplacer ce qu'ils ont perdu de toute manière. On ne doit pas toucher aux enfants. C'était une pile électrique Angélique, toujours en train de sauter, de bouger, et elle avait toujours le sourire. Il va falloir qu'on lui dise au revoir définitivement. Il ne faut qu'elle soit pas morte pour rien", demande Karine, une amie de la famille.