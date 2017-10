Le journal de 6h30 : Emmanuel Macron s'attire les foudres des gendarmes

publié le 23/10/2017 à 07:03

Emmanuel Macron a lâché mercredi 18 octobre, en marge d'un discours sur la sécurité, que la France n'appliquerait pas dans les armées et la gendarmerie une directive européenne encadrant temps d'activité et de repos. Une petite phrase qui n'a pas plus aux gendarmes. La directive adoptée en 2003 fixe des seuils à ne pas dépasser, hors opérations extérieures ou de guerre, notamment un repos minimal de 11 heures consécutives par tranches de 24 heures et une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures.



L'APNM de gendarmerie GendXXI a déploré jeudi 19 octobre une adhésion à l'Europe "à la carte". "La France ne peut pas prendre ce qui l'intéresse et laisser de côté les directives dérangeantes ... ceci au risque de créer une rupture d'égalité entre les citoyens et de générer du contentieux", a-t-elle fustigé sur son site internet.

À écouter également dans ce journal :

- GM&S : une délégation de salariés de l'équipementier GM&S en difficulté sera reçue par deux conseillers de l'Élysée lundi 23 octobre dans l'après-midi, a indiqué la présidence, sans préciser si le président se joindrait ou non à cette entrevue.

- Espagne : les dirigeants indépendantistes de Catalogne étaient discrets sur leurs intentions alors que débute une semaine décisive avec l'adoption attendue des mesures drastiques du gouvernement espagnol pour reprendre le contrôle de la région qui menace de faire sécession.



- Italie : les riches régions italiennes de la Vénétie et de la Lombardie ont voté dimanche 22 octobre à une écrasante majorité en faveur d'une plus grande autonomie, avec une participation suffisamment importante pour leur donner un pouvoir de négociation face à Rome.



- Japon : la coalition menée par le parti conservateur du Premier ministre japonais Shinzo Abe a remporté dimanche les deux tiers des sièges de la chambre basse du Parlement, selon des estimations de la télévision publique NHK.



- Football : Grâce à un coup franc d'Edinson Cavani dans les dernières secondes, le PSG a arraché le match nul in extremis à Marseille 2-2, dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1, malgré l'exclusion de sa star brésilienne Neymar à quatre minutes de la fin.