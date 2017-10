publié le 17/10/2017 à 07:14

Emmanuel Macron doit se rendre à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, ce mardi matin, pour lancer une concertation sur la "stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes", à l'occasion de la 30e journée mondiale du refus de la misère.



Le président s'exprimera devant les acteurs qui luttent contre l'exclusion, comme ATD Quart Monde, le Secours Catholique, ou la Fondation Abbé-Pierre, avant de les recevoir pour déjeuner. La visite d'une crèche de Gennevilliers est ensuite prévue cet après-midi.

"Oui je suis pauvre, on n'a pas un sou devant nous", témoigne au micro de RTL, Raymond, qui touche une petite retraite. "Quand vous avez tout payé, vous n'avez plus rien… Le dentiste je ne peux pas y aller, ça coûte une fortune. Moi je n'ai plus beaucoup de dents", déplore-t-il, avant d'ajouter : "seul, on ne peut pas y arriver".

À écouter également dans ce journal

FONCTIONNAIRES – Les fonctionnaires déçus après leur entretien de lundi 16 octobre avec Gérald Darmanin. Pas convaincus, les syndicats n'excluent pas une nouvelle journée de mobilisation. Le ministre du Budget a notamment écarté tout geste sur le point d'indice.



IRALNDE – Trois personne ont été tuées lundi 16 octobre en Irlande, en raison des conditions météorologiques liées à l'ouragan Ophelia. Des vents allant jusqu'à 150 km/h ont frappé la côte ouest du pays.





PORTUGAL – Au moins 36 personnes sont mortes au Portugal à cause des violents feux de forêts qui frappent le pays depuis dimanche. L'Espagne est également touchée et dénombre pour l'instant trois victimes.



IRAK – Dans la province de Kirkouk les combats font rage entre l'armée irakienne et les combattants kurdes. Cette opération surprise de l'armée irakienne intervient à la suite du référendum d'autodétermination organisé fin septembre dans la région autonome du Kurdistan irakien.