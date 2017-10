Claire Hédon et Raymonde Languet sont les invitées de RTL

publié le 17/10/2017 à 07:20

Pour la 30e journée mondiale du refus de la misère, ATD-Quart Monde organise un rassemblement sur le parvis du Trocadéro ce mardi 17 octobre entre 18h et 19h15. Plusieurs initiatives sont aussi prévues en régions. Alors que l'association fête ses 60 ans d'existence, sa présidente Claire Hédon dresse un triste constat de la pauvreté en France. "Ce n'est pas admissible qu'il y ait autant de personnes en situation de pauvreté dans notre pays", a-t-elle cinglé sur Franceinfo.



Le même jour doit être lancée par le gouvernement une grande concertation sur la stratégie de lutte contre la pauvreté, axée sur la pauvreté des enfants et des jeunes. Le 21 septembre, les principales associations du secteur avaient été réunies à Matignon par le Premier ministre Édouard Philippe, la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn et la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

ATD-Quart Monde avait lancé le 12 février à l'occasion du centenaire de la naissance de son fondateur, Joseph Wresinski, un appel à l'action "pour un monde libéré de la misère". En France, quelque 8,8 millions de personnes, soit 14,3% de la population, vivaient en 2015 sous le seuil de pauvreté de 1.008 euros par mois, selon l'Insee.



