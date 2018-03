Le Journal RTL de 6h30 du 15/03/2018 : Emmanuel Macron doit de plus en plus se justifier

publié le 15/03/2018 à 07:07

Emmanuel Macron face à la grogne qui monte. Le chef de l'État est de retour sur le "terrain", pour une visite de deux jours en Touraine. Alors que les retraités défilent aujourd'hui contre la hausse de la CSG et que les cheminots préparent la riposte à la réforme du rail, Emmanuel Macron doit de plus en plus se justifier, directement, auprès des Français.



Ceux qui interpellent le plus le Président, ce sont les retraités sur la hausse de la CSG. Inlassablement, Emmanuel Macron explique la logique de toutes ses réformes. Dans la soirée, il a été confronté à une lycéenne opposée à Parcoursup : "Ce n'est pas parce qu'avant c'était nul que maintenant c'est bien", a-t-elle lancé. Face aux accusations de "sélection", le chef de l'État préfère parler d'"orientation".

Les grèves et manifestations qui s'annoncent ne changeront pas le cap prévient Emmanuel Macron. "On n'est jamais content que ça bouge et pourtant tout le monde veut que ça bouge", a-t-il lancé.

