publié le 14/03/2018 à 21:46

Dans la nuit du 24 septembre 2017, un motard a été mortellement fauché sur l'A31. Moins de six mois après le drame, mardi 13 mars, le Tribunal correctionnel de Thionville a suivi les réquisitions du parquet. La conductrice, âgée de 18 ans au moment des faits, a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à trois ans de prison dont un ferme, rapporte France Bleue Lorraine Nord.



Au niveau de l'échangeur de Mondelange, sur l'autoroute A31, l'homme à la moto a été percuté à l'arrière de son véhicule. L'accident est violent. Heurtant les barrières de sécurité de l'autoroute, il décède sur le coup. Dans la voiture qui l'a embouti, une jeune conductrice et deux de ses amies.

Et l'enquête montre rapidement que la conductrice utilisait son portable alors qu'elle conduisait. Elle le reconnaît elle-même auprès des enquêteurs qui découvrent qu'elle avait envoyé pas moins de onze textos en moins de quinze minutes. Pour ne pas arranger son cas, elle roulait à 125 km/h, soit au dessus des 100 km/h autorisés pour les jeunes conducteurs.

La veuve du motard souhaite que cette affaire sensibilise les conducteurs aux dangers de l'utilisation du téléphone au volant. "Ce que je veux, c'est faire comprendre qu'on ne peut plus tolérer la moindre seconde d'inattention au volant", a-t-elle déclaré.