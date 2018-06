Le journal de 18h30 : les députés au bord du burn-out

publié le 05/06/2018 à 18:52

Les députés au bord du burn-out. La méthode Macron les met en surchauffe. Ce matin, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, est monté au créneau pour relayer le ras-le-bol des élus. Il a notamment demandé au gouvernement de mettre de l'ordre dans l'agenda législatif car ces derniers temps, les lois s'enchaînent.



Les débats sont menés au pas de charge, le jour et la nuit, week-end compris. La quantité finit par nuire à la qualité. "On est mobilisé 24/24, 7/7. La loi sur les 35 heures votée dans cette maison, où est-elle ?", dénonce Philippe Vigier, député centriste d'Eure-et-Loir.

À droite, les députés Christian Jacob et Damien Abad refusent d’apparaître comme des râleurs. C'est l'organisation de l'agenda parlementaire qu'ils dénoncent. "Il y a un problème de gestion de l'ordre du jour. Plutôt que d'avoir des semaines de rush et d'autres où l'on ne fait rien, essayons d'avoir quelque chose de plus équilibré".

