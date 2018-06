et AFP

publié le 05/06/2018 à 17:48

Féministe, mais pas trop. Le patron de la compagnie Qatar Airways, Akbar al-Baker, a suscité la polémique mardi 5 juin à l'issue de la réunion annuelle de l'Association internationale du transport aérien (IATA), dont il a été nommé président.



Akba al-Baker expliquait, lors d'une conférence de presse à Sydney, que son groupe avait pris des mesures pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Une journaliste lui a pourtant fait remarqué que Qatar Airways était dirigée par un homme. "Bien sûr qu'elle doit être dirigée par un homme parce que c'est un poste très exigeant", a-t-il répondu.

Devant les huées et exclamations de l'auditoire, le patron de la compagnie australienne Qantas, Alan Joyce, présent sur scène, a tenté de désamorcer la polémique avec une plaisanterie. "Akbar a dit qu'il allait arrêter de dire des choses controversées. Il a tenu 10 minutes !"

Seules 3% de directrices générales dans l'aérien

Akbar al-Baker s'est défendu en rappelant que sa compagnie était la première au Moyen-Orient à avoir engagé une femme pilote. "Nous encourageons les femmes et nous voyons qu'elles ont un énorme potentiel dans (...) les postes élevés de direction", a-t-il assuré, ajoutant que la position de l'IATA était similaire sur la défense de l'égalité femmes-hommes.



Seules deux femmes, Christine Christine Ourmieres-Widener et Maria Jose Hidalgo Gutierrez, figurent parmi les 31 membres du conseil d'administration de l'IATA. La présence de femmes à des postes d'importance est plus faible que la moyenne dans le secteur du transport aérien. Seuls 3% des postes de directeurs généraux y sont occupés par des femmes, contre 12% en moyenne dans les autres secteurs.