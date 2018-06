Orages et inondations : un homme a été retrouvé noyé dans son véhicule en Normandie

publié le 05/06/2018 à 10:22

Un homme a été retrouvé noyé dans son véhicule en Normandie, première victime du dernier épisode d'orages et d'inondations qui frappe l'Hexagone, alors que seize départements du sud-ouest, du centre et du centre-est ont été placés de nouveau aujourd'hui en vigilance orange.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait perdu le contrôle de sa voiture qui s'est retournée dans une cuvette d'eau sur la route D840 à Piseux (Eure). Il a été retrouvé par les secours vers 5h45.



Après avoir levé dans la nuit les dernières alertes, Météo-France a de nouveau placé mardi seize départements en vigilance orange pour orages.



Sont concernés l'Ain, l'Allier, l'Aveyron, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Isère, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne, ainsi que l'Eure, également placée en vigilance orange inondations.



Selon Météo-France, des cumuls de pluie de 30 à 50 mm, voire entre 60 et 80 mm plus localement, ont été enregistrés dans l'Eure suite à des orages en fin de soirée et début de nuit, provoquant le débordement de la rivière de l'Iton.

Les sapeurs pompiers ont mené plus de 300 interventions pour des mises en sécurité de biens et surtout des évacuations de caves, selon la préfecture qui a activée qui cellule de crise. De nouvelles précipitations sont attendues dans la journée dans ce département.



En région parisienne, les pompiers de Paris ne signalent "rien de significatif" en termes d'interventions. "On reste vigilant", a précisé un porte-parole de la BSPP.



Le trafic sur les routes est en revanche fortement congestionné. A 09H00, le site d'information routière Sytadin, qui dépend de la Direction des routes Île-de-France (DiRIF), recensait près de 600 kilomètres de bouchons cumulés, contre 370 en moyenne habituellement à cette heure.

