publié le 02/06/2018 à 19:41

Le procès en appel de Mélina Boughedir, une Française capturée par les forces irakiennes à Mossoul, s'ouvre de nouveau dimanche 3 juin à Bagdad. Cette mère de 4 enfants est accusée d'avoir rejoint l’État Islamique et risque la peine de mort.



Dans une lettre adressée à Jean-Yves Le Drian, ses avocats accusent le ministre des affaires étrangères d'"ingérence inacceptable" dans le cours du procès et de "faute morale et politique". En effet, il avait qualifié la jeune femme de "terroriste de Daech" sur la chaîne d’information en continu LCI. "Quand on va à Mossoul en 2016, c’est pour combattre et donc elle est jugée sur les lieux de ses exactions. C’est la logique normale. Elle a combattu contre les unités irakiennes, elle est jugée en Irak", avait-il déclaré.

Selon Me William Bourdon, ces déclarations exercent une pression inacceptable sur la justice irakienne. "L'un des plus hauts ministres du gouvernement, des plus éminents, n'a pas hésité à la déclarer coupable avant toute condamnation, tout jugement. Il n'a pas hésité à fouler au pied des principes dont il devrait être le gardien : la présomption d'innocence, les droits de la défense et la séparation des pouvoirs", a-t-il regretté au micro de RTL.

Véritable casse-tête diplomatique, le dossier Mélina Boughedir ravive les débats autour du sort des ex-jihadistes français et leur famille dans la zone irako-syrienne.

À écouter également dans ce journal :

Affaire Maëlys - Près d'un millier de personnes ont assisté samedi 2 juin aux obsèques de la fillette à La Tour du Pin en Isère. La cérémonie a eu lieu 3 mois après la découverte de son corps et les aveux de Nordahl Lelandais.



Fait-divers -Deux surveillantes du collège international de Noisy-le-Grand (Seine-Saint Denis) accusent le principal et le gestionnaire de l'établissement de les avoir agressées sexuellement. Le parquet a ouvert une enquête.



Environnement - Des actions de sensibilisation contre l'utilisation disproportionnée de plastique ont été menées samedi 2 juin devant plusieurs supermarchés français. Une opération appelée "Plastic Attack" qui dénonce le suremballage.



Roland Garros - Une journée noire pour l'équipe tricolore. Lucas Pouille s'est incliné face au Russe Kachanov en trois sets. Il en va de même pour Richard Gasquet, balayé par Rafael Nadal (6-3, 6-2, 6-2). Malgré 4 balles de match face au Belge David Goffin, Gaël Monfils s'est incliné en 5 sets.



Animaux -La SPA ouvre les portes de ses refuges jusqu'à dimanche 3 juin. Plus de 5.000 animaux, principalement des chiens et des chats, peuvent être adoptés.



La rédaction vous recommande